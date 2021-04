Chaebol giúp Hàn Quốc hóa rồng và cảm hứng cho Việt Nam

28/04/2021

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khóa mới vào tháng 7. Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất. Kiên Giang sẽ sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. iOS 14.5 làm rung chuyển ngành quảng cáo. Việt Nam xếp thứ 11 về nơi sống an toàn giữa đại dịch Covid-19.